İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı

Türkiye’de vatandaşın alım gücündeki düşüş sonrası şirketlerde de mali sorunla derinleşirken, 2025’in ilk iki ayında konkordato başvuruları ve iflas kararlarında rekor artış görüldü.

Ekonomik zorluklar nedeniyle geçici mühlet alan şirket sayısı yüzde 152,5, iflas eden şirket sayısı ise yüzde 92 arttı. Uzmanlar, bu ivmenin yıl boyunca devam etmesi halinde 2025’te yeni bir rekor kırılabileceği konusunda uyardı.

Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı

Konkordato Takip sitesi verilerine göre, Ocak 2025’te konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 172 artarak 869 oldu. Şubat 2025’te verilen geçici mühlet sayısı yüzde 158,7 artarak 163’e çıktı.

İlk iki ayda toplam 394 şirkete geçici mühlet verildi, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152,5 oranında arttı.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, şirketlerin mali açıdan büyük bir darboğaza girdiği ve ödeme güçlüğü çeken firma sayısının hızla arttığı belirtildi.

İflas kararları yüzde 92 arttı

Şirketlerin konkordato başvurularındaki artışın yanı sıra mahkemeler tarafından verilen iflas kararlarında da ciddi bir yükseliş yaşandı.

2024’ün ilk iki ayında 13 şirket iflas ederken, 2025’in aynı döneminde bu sayı yüzde 92 artarak 25’e yükseldi.

Kurulan ve kapanan şirketler dengesi bozuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre de ekonomik zorluklar girişimleri de etkiliyor.

Ocak 2025’te kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalarak 11 bin 35’e gerilerken, kapanan şirket sayısı 1.955 oldu.

Gerçek kişi şirketlerinde 2.254 işletme kepenk kapatırken, KOBİ’ler zorlanıyor.

2018’den bu yana hızlı yükseliş

Türkiye’de 2018 yılından bu yana şirketlerin konkordato ve iflas başvurularında rekor seviyelere ulaşıldı.

2018’de toplam konkordato başvuru sayısı 1.551 olurken, 2019’da bu rakam iki katından fazla artarak 3.691’e yükselmişti.

Son altı yılda toplam konkordato ve iflas başvurusu 16 bin 732’ye ulaştı. 2024’te 3.497 başvuru ile 2019’daki rekor seviyeye yaklaşılmıştı.

Verilerdeki artışlara göre, 2025’te iflas ve konkordato başvurularında yeni bir rekor yılı olabileceği tahmin ediliyor.

Esnaf kepenk kapatıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) verileri, küçük esnafın sıkıntılarının boyutunu gösterdi.

2024’te sicil kaydını sildiren esnaf sayısı 94 bin 609 olurken, mesleği bırakan küçük esnaf sayısı ise 25 bin 396’ya ulaştı. Toplamda 120 bin 5 esnaf kepenk kapattı.

2025’in ilk iki ayında da bu eğilim devam etti. 17 bin 208 esnaf sicilini sildirdi, 4.560 esnaf mesleğini bıraktı. Yalnızca iki ayda toplam 21 bin 768 esnaf iş yerini kapattı.