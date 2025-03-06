Çorap devi iflas etti! Mahkemeden resmi karar çıktı
Ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, birçok şirketi zor durumda bırakırken iflas haberleri de arka arkaya gelmeye başladı. Sektörün önde gelen çorap üreticilerinden Modauy Tekstil ekonomik sıkıntılara dayanamayarak iflas etti. Mahkeme, şirketin iflasını resmen onaylarken, yüzlerce çalışan işsiz kalma riskiyle karşı karşıya.
Pandemi sonrası ekonomik krizin etkileri hala hissedilirken, iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Piyasaları şaşırtan son gelişmede, 2017 yılında kurulan ve çorap sektöründe önemli bir yere sahip olan Modauy Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Ancak ekonomik krizi aşamayan şirket, finansal durumunu düzeltemeyince mahkeme tarafından iflas kararı verildi.
Çorap devi iflas bayrağını çekti
Ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemiş durumda. Son olarak Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin iflasına ve sürecin resmen başlatılmasına karar verildi.
Yüzlerce çalışan isşiz kalacak
Mahkeme ayrıca, şirket hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına ve iflas kararının resmi olarak ilan edilmesine hükmetti. Konkordato talebinde bulunan Gökhan Ergin için ise geçici mühletin kaldırıldığı ve konkordato başvurusunun reddedildiği belirtildi.