Yüzde 70’e varan fiyat artışı ticareti durma noktasına getirdi: Kahve sektöründe iflas dalgası mı geliyor?

Küresel kahve ticareti, hızla yükselen fiyatlar nedeniyle büyük bir çıkmaza girdi. Piyasalardaki belirsizlik, kahve sektörünü adeta kilitledi. Kahve tüccarları ve kavurucuları, fiyatların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte alımlarını minimum seviyeye indirirken, perakendeciler ise yüksek maliyetler nedeniyle yeni sipariş vermekte zorlanıyor.

Arabica’da yüzde 70’lik artış

Reuters'ın haberine göre ABD Ulusal Kahve Birliği'nin Houston'da düzenlenen yıllık kongresinde, dünya genelindeki kahve anlaşmalarında referans alınan ICE borsasında Arabica kahve vadeli işlemlerinin kasım ayından bu yana yüzde 70 oranında arttığı vurgulandı. Uzmanlar, bu sert yükselişin sektörde büyük bir krize yol açtığını belirtti.

"Elden ele" ticaret yaygınlaştı

Ekvador'daki kahve şirketi ELCAFE C.A.'nın genel müdürü Renan Chueiri, bu yıl ilk kez mart ayına kadar yıllık üretimin tamamını satamadıklarını açıkladı. Chueiri, "Normalde bu dönemde elimizde kahve kalmazdı, ancak şu anda üretimin yalnızca yüzde 30'unu satabildik" dedi.

Brezilya gibi dünyanın en büyük kahve üreticisi ülkelerde yaşanan rekolte düşüşleri, kahve çekirdeklerinin bulunabilirliğini azalttı. Bir kahve komisyoncusu, piyasada ‘elden ele’ ticaretin yaygınlaştığını ve firmaların stok yapmaktan kaçındığını söyleyerek, "Kimse risk almak istemiyor, herkes sadece anlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor" dedi.

Kahve sektöründe iflas dalgası mı geliyor?

ABD'de büyük bir kahve kavurma tesisinin genel müdürü, fiyat artışlarının hem işletmeleri hem de tüketicileri büyük bir çıkmaza sürüklediğini belirterek, "Bazı müşterilerimiz işlerini sürdüremeyecek duruma geldi. Yeni fiyatlarla satış yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları iflasın eşiğinde" dedi.

Özellikle süpermarketlerin ve perakendecilerin artan maliyetleri kabul etmemesi, tedarik zincirinde büyük aksamalara neden oluyor. Bunun sonucunda bazı marketlerde kahve stokları tükenmeye başladı.

ABD limanlarına yakın kahve depolarında stok miktarının yarıya düştüğü ve bazı depolama şirketlerinin kira sözleşmelerini erken iptal ederek tesislerini kapattığı belirtiliyor.

Piyasalarda çöküş mü bekleniyor?

Broker MVLcoffee'nin sahibi Michael Von Luehrte, kahve piyasasında büyük bir konsolidasyon dalgası yaşanabileceğini belirtti. Luehrte, "Daha güçlü sermayesi olan şirketler ticaret hacmini artırırken, finansal gücü zayıf olan firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalabilir" dedi.

Emtia tüccarı Louis Dreyfus ise kahve ekili alanların fiyat artışlarına tepki olarak genişlediğini açıkladı. Hindistan, Uganda, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde yeni ekim alanlarının artması, ilerleyen dönemde arz fazlasına ve fiyatlarda ani bir düşüşe yol açabilir.

Ancak fiyatlar makul seviyelere gerileyene kadar, kahve sektörünün büyük bir kısmının ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağı öngörülüyor.