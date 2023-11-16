İGA PASS, Milli Takımın sponsoru oldu

İGA İstanbul Havalimanı’nın özel yolcu programı İGA PASS, Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı protokolle, Türkiye Kadın A Millî Futbol Takımı ve Türkiye Erkek A Millî Futbol Takımı’nın ‘Resmî Sponsor’u oldu.

İstanbul Havalimanı genel havacılık terminalinde yapılan İmza törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İGA PASS Genel Müdürü Abdülkadir Özkök, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte Almanya ile oynanacak dostluk maçı için Almanya’ya giden Milli Takım futbolcuları ile kafile üyeleri katıldı.

Büyükekşi: Havalimanlarımızın varlığı büyük rol oynadı

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülkemizin medarı iftarı İstanbul Havalimanı’nda, bu önemli iş birliği için sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz, kısa süre önce İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenleme hakkı kazandık. Bir hayali gerçekleştirdik ve Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırdık. Bu önemli organizasyonu almamızda; modern stadyumlarımız, konaklama tesislerimiz, ulaşım ağımız ve üst düzey havalimanlarımızın varlığı büyük rol oynadı. Dolayısıyla, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz” dedi.

“İGA PASS markasının tüm milli takımlarımıza uğur getirmesini diliyorum”

İGA PASS ile imzaladıkları anlaşmanın milli takımlara uğur getirmesini dileyen Büyükekşi, “İGA PASS ile ilk iş birliğimiz, 2021 yılında gerçekleşti. Tüm milli takımlarımızın tedarik sponsoru oldular. Şimdi ise bu sponsorluğu genişletiyoruz. İGA PASS, artık bizim resmi sponsorlarımız arasına girerek ailemize daha fazla güç vermeye başlıyor. Sadece kadın ve erkek A Milli Takımlarımıza değil, genç yaş kategorilerindeki milli takımlarımıza da hizmet sunacaklar. Maç seyahatlerinde; karşılamadan, transferlerine tüm ihtiyaçlarında millilerimizin yanlarında olacaklar. Ayrıca, kendileriyle Euro 2024 yeni formalarımızın satışı için iş birliği yapacağız. Ay-yıldızlı formamızı, her gün binlerce yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı'nda özel mağazamızda buluşturacağız. Bu kıymetli iş birliği ile İGA İstanbul Havalimanı’nın ve İGA PASS markasının, tüm milli takımlarımıza uğur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Selahattin Bilgen: “Türk futbolu dünyada önemli bir konumda bulunuyor”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Vekili Selahattin Bilgen da, İGA olarak toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayata değer katmayı sürdürdüklerini belirterek, “Bugün burada çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Daha önce ‘Hizmet sponsoru’ olarak destek verdiğimiz Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın artık İGA PASS markamız ile resmi sponsoruyuz. Son yıllarda sporcularımız dünyada art arda kazandıkları başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattılar. Türk futbolu dünyada önemli bir konumda bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanları arasında yer alıyor. Bu bakımdan böyle güçlü iki kuruluşun bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem İGA’ya hem de Türk futboluna değer katacağına yürekten inanıyorum. İGA İstanbul Havalimanı olarak iş birliğimizin hem ülkemize hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.