Iğdır'daki Gaziler HES'in özelleştirilmesi için ihale ilanına çıkıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Iğdır'daki Gaziler HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 50 bin lira, geçici teminat tutarı 20 milyon lira olarak belirlendi.

İhale için 16 Haziran'a kadar idareye teklif verilebilecek.

İhaleye ilişkin belgelerin ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine, son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.