İhracat talebinde durağan seyir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Talep Endeksi, 2025 yılının şubat ayında aylık bazda değişim göstermeyerek ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış ile 100,2 oldu ve uzun dönem ortalamasının üzerine çıktı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, işsizlik, iş güveni, sanayi üretimi ve enflasyondaki gerilemelere karşın, tüketici güvenindeki yükseliş, talep endeksini uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2025 yılı şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış göstererek 100,2 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasında seyretmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.