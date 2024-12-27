İhracatçılar için döviz bazlı reeskont kredileri uygulaması yeniden başlıyor

CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre, ihracatçılara yönelik yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı açıklamada, "Döviz bazlı reeskont kredilerini yeniden başlatıyoruz" denildi.

Döviz bazlı reeskontta aylık firma limitlerinin 150 milyon dolar olacağını kaydeden Bolat, reeskont limitlerinin artırılması için yeni adımlar da düşündüklerini kaydetti.

İhracatçılar bu krediyi sadece Türk Eximbank üzerinden kullanabilecek.

TCMB kredi maliyetini düşürmüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün yaptığı faiz indiriminin ardından ihracatçılara daha uygun koşullarla finansmana erişim için reeskont kredi maliyetini de yüzde 35’ten yüzde 29,9’a çekmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de bugün desteklerin süreceğini açıklamıştı.

Sanayicilerden çağrı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen ay sanayicilerin taleplerini sıralarken, "Uzun zamandır gündemden kaldırılan döviz bazlı reeskont kredilerinin tekrar kullandırılmaya başlaması için uygun zaman olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

Reeskont kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile işbirliği içerisinde, Türk Eximbank'a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/döviz kredisi programına reeskont kredisi denir.