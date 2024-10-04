İhracatçıların "pasta" itirazı kabul gördü!

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların tasarruf tedbirlerini gelen talepler üzerine değerlendirerek esnetti. Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine gönderilen tasarruf tedbirleri listesinde yer alan bazı maddeler ihracatçılardan cephesinde yoğun itirazlara yol açmıştı. Temmuz ayında gündeme gelen konuyu EKONOMİ gazetesi olarak “Organizasyona kuru pasta yeter” başlıklı haberimizle gündeme getirmiştik. Haberimizde itirazların Ticaret Bakanlığı’na taşındığını, konuyla ilgili istişare yapılarak yeni bir düzenlemenin olabileceğini belirtmiştik.

Talimatlar revize edildi

Ticaret Bakanlığı tedbir listesinde yer alan maddeleri yeniden değerlendirerek son halini TİM ve ihracatçı birliklerine gönderdi. Yazıda, “Bilindiği üzere, TİM ve ihracatçı birliklerinin kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını ve harcamalarda tasarruf sağlanmasını teminen Bakanlığımızca belirlenen muhtelif hususlardaki tedbirlerin, TİM ve ihracatçı birliklerince uygulanması ve bu titizlikle riayet edilmesi hususu, ilgide kayıtlı yazılarımız ile Bakanlığımızca talimatlandırılmıştır. Mezkur talimatımızın Bakanlığımızca bir kez daha değerlendirilmesi neticesinde tasarruf tedbirleri talimatının revize edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Kuru pasta şartı kalktı, yemek verilebilecek

TİM ve ihracatçı birliklerine gönderilen revize yazısı ihracatçılar tarafından da makul karşılandı. Özellikle tepki çeken “organizasyonlarda çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç yemek, teknik ekipman ve benzeri ilave harcamalara yer verilmeyecek ifadesinin ve seyahatlerde business class yerine economy class biletinin kullanılması maddesinin çıkarılması ihracatçıyı memnun etti. Revize edilen yeni talimata sadece tek bir madde eklendi. Eklenen maddede, “Yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerine ilişkin biletler kişi adediyle sınırlı olacak şekilde satın alınacaktır. Uçak ve konaklama ile ilgili gereksiz fiyat artışlarından sakınmak için rezervasyonlar mümkün olduğu ölçüde erken yapılacak ve son dakika iptallerinden kaçınılacaktır” denildi.

Tasarruf tedbirleri talimatında dikkat çeken bazı maddelerdeki değişimler

ESKİ MADDE

■ Hizmetler, bütçe imkanları çerçevesinde ve bütçe sınırları içerisinde yapılacak, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan yerine getirilecektir. Yıl içinde herhangi bir ek ödenek talep edilmeyecektir.

■ TİM ve/veya İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen işbu bölümdeki tüm organizasyonlar kapsamındaki faaliyetler doğrudan ve münhasıran ihracatın geliştirilmesi amacına yönelik olacak, bahse konu faaliyetlere yönelik harcamalar faaliyetin amacıyla kısıtlı kalacak düzeyde tutulacak ve faaliyetin özüne ilişkin olmayan harcamalar (PR, koreografi , kokteyl(çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç) yemek, sanatçı, sunucu, dışarıdan hizmet alımı yoluyla video/ fotoğraf çekimi, hos/hostes vb.) yapılmayacaktır.

■ Tasarım yarışması organizasyonları TİM ve Birlik hizmet binaları veya kamu kurumlarının binalarında gerçekleştirilecektir. Bahse konu organizasyonlar kapsamında yer kirası, dekorasyon, kokteyl (çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç) yemek, teknik ekipman ve benzeri ilave harcamalara yer verilmeyecek, katılımcılara/ finalistlere verilecek maddi değeri olan ödüller ile yurtdışı fuar ziyaretleri ödül kapsamından çıkarılacaktır.

■ Demirbaş makine ve teçhizatlar ekonomik ömürlerini doldurmadan elden çıkartılmayacaktır. Ekonomik ömürlerini tamamlamış ve/veya atıl durumdaki demirbaş ve teçhizatların rayiç değer üzerinden TİM ve ihracatçı birlikleri satın alma ve satım uygulama usul ve esasları çerçevesinde satım işlemleri gerçekleştirilecektir. Hibe amaçlı devir işlemleri yapılmayacaktır.

■ Günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacaktır.

YENİ MADDE

■ Hizmetler, bütçe imkanları çerçevesinde ve bütçe sınırları içerisinde yapılacak, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan yerine getirilecektir. İhracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bütçede öngörülemeyen ve ivedi şekilde yerine getirilmesi zorunlu olan harcamalara yönelik ek ödenek talep edilebilecektir.

■ TİM ve/veya İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen işbu bölümdeki tüm organizasyonlar kapsamındaki faaliyetler doğrudan ve münhasıran ihracatın geliştirilmesi amacına yönelik olacak, bahse konu faaliyetlere yönelik harcamalar faaliyetin amacıyla kısıtlı kalacak düzeyde tutulacak ve faaliyetin özüne ilişkin olmayan harcamalar yapılmayacaktır.

■ Tasarım yarışması organizasyonları fiziki imkanlar ve organizasyonun kapsamı elverdiği ölçüde TİM ve Birlik hizmet binaları veya kamu kurumlarının binalarında gerçekleştirilecektir.

■ Demirbaş makine ve teçhizatlar ekonomik ömürlerini doldurmadan elden çıkartılmayacaktır. Ekonomik ömürlerini tamamlamış ve/veya atıl durumdaki demirbaş ve teçhizatların rayiç değer üzerinden TİM ve ihracatçı birlikleri satın alma ve satım uygulama usul ve esasları çerçevesinde satım işlemleri gerçekleştirilecektir. Satılamayacak durumda olan ve piyasa değeri olmayan demirbaş, makine ve teçhizat kamu yararı gözetilerek kamu kurum ve kuruluşlarına hibe edilebilecek, hurdaya ayrılabilecek veya tasfiye edilebilecektir.

■ Görev faaliyet alanı ile ilgili olanlar hariç günlük gazete alımı yapılmayacak ve diğer yayınlara abone olunmayacaktır.