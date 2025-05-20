İhracatın finansal destekleri artırılacak

İMAM GÜNEŞ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir genç girişimcilerle bir araya geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen “Genç Girişimciler STK Buluşması”nda ihracat hedeflerini ve ve girişimcilere verilen destekleri anlattı. Genç girişimcilere seslenen Bolat, “Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Bu yüzyılın öncüleri, yenilikçi fikirleriyle dünya pazarlarına yön veren gençlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme oranını yakalayarak küresel ekonomideki durgunluktan olumlu yönde ayrıştığını ifade eden Bakan Bolat, bu başarının küresel durgunluk ortamında önemli bir gösterge olduğunu belirtti. 2024 yılı sonunda Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) 1 trilyon 322 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, kişi başına düşen gelirin 15 bin 463 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını söyledi.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda da önemli bir artış olduğunun altını çizen Bolat, 2002’de 1,1 milyar dolar olan yatırım girişinin 2024 yılında 11,7 milyar dolara yükseldiğini belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise doğrudan yatırımların 3 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bolat, Türkiye’nin küresel yatırım akımlarından aldığı payı 2028 yılına kadar yüzde 1,5’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

E-ticaret 3 trilyon TL’yi geçti

Genç girişimcilerin e-ihracata olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, şöyle devam etti: “Dijital çağın sunduğu fırsatları cesaretle değerlendiren gençlerimiz küresel pazarlarda önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’de e-ticaret hacmi 2024 yılında yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon TL’yi aştı. Perakende e-ticaret hacmi ise yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL’ye ulaştı. E-İhracatın toplam ihracat içinde payının 2030 yılına kadar yüzde 10’a ulaşmasını beklentisindeyiz. E-ihracat destek paketimizle, pek çok başlıkta, genç girişimcilerimizin yanındayız.”

■ İGE, kredi kefalet desteğini büyütecek

Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin (İGE A.Ş.) sundukları çeşitli finansal enstrümanlar ile ihracatçıların küresel pazarlarda rekabet avantajı elde etmelerine kesintisiz destek sağladığını vurgulayan Bolat, şu bilgileri verdi: “Sermayesi 55,3 milyar TL’ye çıkartılan Türk Eximbank, 2024 yılında ihracatçılarımıza sağladığı 48,7 milyar dolarlık destekle önemli bir güç kaynağı olmuş; 2025 yılı için bu desteği 52 milyar dolara çıkarma hedefiyle ihracatçılarımızı küresel ticarette daha rekabetçi kılmak adına kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İGE A.Ş. ile de bugüne kadar ihracatçılarımızın 131 milyar TL’lik kredisinin 114,5 milyar TL’sine kefalet sağlamıştır. Toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır.”