Kurtulmuş: Türkiye’nin en temel ihtiyacı enerji bağımsızlığı

MARUF BUZCUGİL/GABAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Enerji Komisyonu üyeleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ile birlikte yıllık ekonomik değeri 2 milyar doları bulacağı belirtilen Gabar’daki petrol sahasında incelemelerde bulundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Şırnaklı gençlerin de katıldığı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 100 Şırnaklı genç, 50 metrelik Türk Bayrağını, Esma Çevik Üretim Sahası’na kadar taşıdı. “Enerjide Bağımsızlık Yürüyüşü” olarak düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Kurtulmuş, Türkiye’nin dünyanın küresel denklemlerinin en önünde yürüyecek bir ülke olarak en temel özelliklerinden ve ihtiyaçlarından birisinin enerji alanındaki bağımsızlığı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, petrol kuyularındaki üretimin artması yanı sıra doğalgaz kaynaklarının ciddi şekilde gelişmesi ve alternatif enerji kaynaklarıyla birlikte Türkiye’nin ciddi bir enerji üretimi yapan ülke haline geldiğini bildirdi.

“Türkiye boru hatlarına ev sahipliği yapacak”

Bölgedeki krizlerin aşılmasıyla birlikte göç yolları ve transit yollar üzerindeki Türkiye’nin bir çok doğalgaz ve petrol boru hattına ev sahipliği yapacağının altını çizen Kurtulmuş, çalışmalara öncülük yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TPAO yönetimi ve çalışan 3 bin 200 işçiyi kutladı. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Başkan Kurtulmuş, “Artık bu dağlarda korku, ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek, bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek” dedi. 19 Mayıs’ın önemine de değinen Kurtulmuş; Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile birlikte Türkiye’nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığını, ilk adımın da Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla atıldığını kaydetti.

“İhtiyacın yüzde 8’i Gabar’dan”

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar’daki petrol arama ve üretiminin enerjideki en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak “2021 yılında başladığımız keşifl e bugün 81 bin varillik, günlük üretime ulaşarak Türkiye’deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8’ini sadece buradan karşılar hale geldik” diye konuştu.

■ Yıllık ekonomik değer 2 milyar dolar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Enerji Komisyonu üyeleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın incelemelerde bulunduğu Şırnak/Gabar’daki sahalardan elde edilen petrolün yıllık ekonomik değerinin 2 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. Bölgede 90 yılı aşan bir süredir sondaj ve keşif çalışmaları sürüyor. İlk sondajın 1934 yılında atıldığı bölgede, yeni çalışmalar kapsamında 10 Mayıs 2021’de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda petrol keşif gerçekleştirildi. Bu kuyularda üretim 2022 yılı sonunda başlarken, Nisan 2023’te Şehit Aybüke Yalçın Sahası’nda 41 API gravite değerine sahip 600 milyon varillik petrol rezervi bulundu. Böylece bölgede keşfedilen petrol rezervi toplamı 867 milyon varile ulaştı. Günlük petrol üretimi 1999 yılında 59 bin varil iken 2020’de 64 bin, 2021’de 69 bin, 2022 sonunda 80 bin varile çıktı. Diğer bölgelerdeki kuyuların da eklenmesiyle birlikte günlük toplam üretim 135 bin varile ulaştı. Yerli petrol üretimi, toplam tüketimin yüzde 15’ini karşılayacak düzeye çıktı.