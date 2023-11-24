“İhracatta odağımız birim değer olmalı”

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye İnovasyon Haftası kapılarını açtı. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefine odaklandıklarını kaydeden TİM Başkanı Gültepe, “Ortalama 1,5 dolara yaptığımız 1 kilogram ihracatı şayet 3 dolara yapabilseydik, ihracatımız 255 milyar dolar yerine 500 milyar dolar olacaktı. Dolayısıyla birim ihracat değerine odaklanmalıyız” dedi.

Türkiye İnovasyon Haftası’nın 10’ncusu bu yıl Türkiye Innovation Week adıyla kapılarını açtı. Türkiye ve dünyadan alanında uzman isimlerin yer alacağı 137 konuşmacının olduğu haftanın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen etkinlik 25 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Türkiye Innovation Week’in açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, mal ihracatının 255 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 100 milyar dolar seviyelerine geldiğini belirterek, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladıklarını söyledi. İhracatın kilogram değerinin bugün ortalama 1,5 dolar olduğunu ifade eden Gültepe, “Kilogram ihracat fiyatını şayet 3 dolar yapabilseydik, ihracatımız 255 milyar dolar yerine 500 milyar dolar olacaktı. Tablo bu kadar net. Dolayısıyla birim ihracat değerine odaklanmalıyız” dedi.

“İsim değiştirmek yeterli değil dünyaya mesaj vermeliyiz”

Birim değeri artırmanın yolunun yüksek teknolojiden, Ar-Ge’den, tasarımdan, markalaşmaktan ve inovasyondan geçtiğine vurgu yapan Gültepe, “TİM olarak inovasyonu özellikle gençlerimiz için yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bu konuda önemli bir misyon üstlendik. Yakın coğrafyamızdaki en iddialı inovasyon etkinliğini düzenliyoruz. İnovasyon haftası aynı zamanda ülkemizin bir gurur markası. Bu markayı küresel zemine oturtmak için 10’uncu yılımızda bir adım daha attık. Etkinliğimizi artık ‘Türkiye Innovation Week’ adıyla düzenliyoruz. İsim değiştirmek tek başına anlam ifade etmiyor. İçeriğin dolu dolu olması, ziyaretçilerde ufuk açması, dünyaya mesaj vermesi gerekiyor.

İnovasyonu yaşam biçimi haline getirme hedefi

Türkiye’nin Global İnovasyon Endeksi’nde 10 yılda 35 basamak yükseldiği bilgisini veren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnovasyonu yaşam biçimi haline getirme hedefimizde de büyük mesafe kat ettik. Bugüne kadar 500 bini aşan katılımcımızla, 10 milyon izleyicimizle Türkiye’nin ve dünyanın yenilik öncülerini bir araya getirdik. Katılımcıların yüzde 45’ini üniversiteliler ve akademisyenler oluşturuyor. 9 yılda 164 üniversiteden on binlerce öğrencimiz etkinliğimize katıldı. Bu etkinlikte sürdürülebilirlikten yapay zekaya, uzay keşfinden fintech devrimine kadar pek çok konuya odaklanacağız. Hepsi birbirinden çarpıcı başlıklarda ülkemizin ve dünyanın en önde gelen isimlerinden oluşan 137 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini, gelecek vizyonlarını bizimle paylaşacaklar. İlk kez ‘Türkiye’nin Girişimcileri Yarışması’nı başlattık. Cumhuriyetin 100’ncü yılına özel ‘Türkiye’de İhracatın Yolculuğu Sergisi’ni açtık. TİM İhracat ve İnovasyon Raporu hazırladık. Ayrıca bir de Hızlandırılmış İnovasyon Maratonumuz var. Yakın gelecekte dünyanın en iddialı inovasyon organizasyonlarından birine imza atacağımıza inanıyorum.”

TİM, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi için kolları sıvadı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İnovasyon Haftası’nın 10’ncu yılına özel inovasyon faaliyetlerinin ticarileşme performansı analiz eden bir rapor yayınladı. İnovasyon faaliyetlerinin ticarileşmesinin yeni bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini konu edinen rapor hakkında TİM Başkanı Mustafa Gültepe şu ifadelerde bulundu: “Türkiye, Ar-Ge faaliyetlerini teknolojiye dönüştürmede başarılı bir performans sergiliyor. Ancak bu çıktıların ticarileştirilmesinde aynı seviyede başarı yakalanamıyor. Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesinde arzu edilen seviyelere ulaşması için artık Ar-Ge, tasarım ve inovasyon faaliyetlerinin ticarileşmesine özel, detaylı, kapsamlı, ihtiyaca uygun, gerçekçi bir politika ve hedef setinin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ar-Ge ekosistemi Türkiye’de kuruldu, artık bu ekosistemi geliştirmeye odaklanacağımız bir anlayışı benimsememiz gerekiyor.”