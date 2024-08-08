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İhtiyaç kredisi faizinde gerileme yaşandı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 109,9 milyar lira azalarak 17 trilyon 292 milyar 61 milyon 345 bin liraya gerilerken faizlerde de gerileme görüldü. İhtiyaç faizi kredisi üç haftada 4 puan geriledi.

Haber Merkezi
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İhtiyaç kredisi faizinde gerileme yaşandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 109 milyar 861 milyon 423 bin lira azalışla 17 trilyon 292 milyar 61 milyon 345 bin liraya inerken faizlerde de gerileme görüldü.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre 2 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,1 olarak gerçekleşti. Ticari kredi faizi yüzde 61,7 olarak izlenirken ihtiyaç kredisi de yüzde 73,9 olarak kaydedildi.

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