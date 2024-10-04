İki dev bankadan enflasyon yorumu: Faiz indirimi beklentileri ötelendi

TÜİK Eylül 2024 enflasyon verileri sonrası, beklenen düşüşün yakalanamadığını belirten piyasalar, faiz indirim beklentilerini öteledi. Yabancı kurumlar yorumlarında, yılsonu enflasyon beklentileri ve faiz indirimi tahminlerini güncelledi.

Citi, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yayınladığı yatırımcı notunda, "Eylül TÜFE'si, inatçı hizmet enflasyonu nedeniyle yukarı yönlü sürpriz yaptı" dedi. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 45'in altına gerilemesini beklediklerini vurguladı.

"Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daralma öngörüyoruz"

TCMB'nin "karmaşık bir dezenflasyon sürecine" ek olarak zorlu bir makroekonomik zemin ve karmaşık bir likidite ortamı ile karşı karşıya olduğunu düşündüklerini belirten Citi, "İkinci çeyrekteki yatay büyümenin ardından, diğer faktörlerin yanı sıra finansal koşulların sıkılaşması, özel tüketimdeki normalleşme ve ihracattaki düşüş nedeniyle üçüncü ve dördüncü çeyrekte daralma öngörüyoruz. Sonuç olarak, politika yapıcılar için ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek muhtemelen daha zor hale gelecektir" dedi.

Ekonomik faaliyette beklenenden daha derin bir yavaşlamanın erken bir gevşeme riskini artıracağı gibi, vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabileceğini anlatan Citi, "Bize göre piyasa katılımcıları ileride bu risklere daha fazla dikkat edecektir. İleriye baktığımızda, para politikasının gelecekteki seyrinin esas olarak olası ekonomik yavaşlamanın hızı, para biriminin performansı ve rezervlerin gelişimine göre şekilleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hizmet fiyatları döviz kuru disiplinine tepki vermeyebilir"

Citi'nin notunda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Bize göre, ticarete konu olan ve olmayan fiyatlar arasındaki ayrışma da endişe yaratmaktadır. TCMB'nin büyük ölçüde döviz kuruna dayanan enflasyonla mücadele stratejisinin, hizmet fiyatlarının döviz kuru disiplinine tepki vermemesi durumunda daha az etkili olması muhtemeldir. Bu zorlu arka planı göz önünde bulundurarak, yıllık enflasyonun güçlü baz etkisiyle 2024 yılının geri kalanında düşüş eğilimi göstermesini ve yıl sonunda %45'in biraz altına gerilemesini bekliyoruz"

ING: Hizmetler, Türkiye'de enflasyonun düşmesi için temel risk olmaya devam ediyor

Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren ING, hizmetlerin Türkiye'de enflasyonun düşmesi için kilit bir risk olmaya devam ettiğini savundu.

"Baz etkileri, beklenenden önemli ölçüde yüksek bir sonuca rağmen, Türkiye'nin manşet enflasyonundaki düşüşe katkıda bulundu. Hizmet enflasyonundaki kalıcı ivme göz önüne alındığında, ana eğilim yüksek kalmaya devam etmiştir” değerlendirmesini yapan ING, atalet ve yararsız fiyatlama davranışı gösteren hizmet enflasyonunun, “mal grubu fiyatlama baskılarında son dönemde görülen kademeli ılımlılığa rağmen henüz anlamlı bir iyileşme işareti göstermediğini” vurguladı.

ING yayınladığı yatırımcı notunda, “Kasım ayında bir faiz indirimi olasılığı azaldı ve burada ancak ekim ayı enflasyon verilerinin önemli bir pozitif sürpriz getirmesi halinde bir değişiklik görebiliriz” ifadelerini de kullandı.