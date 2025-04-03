  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İLBANK'ın 104 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Takip Et

İLBANK'ın 104 taşınmazı açık artırmayla satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) mülkiyetinde bulunan 11 ildeki 104 taşınmaz, 10 Nisan'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İLBANK'ın 104 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre İLBANK, mülkiyetindeki 104 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Söz konusu taşınmazların, "açık artırma" yöntemiyle Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla "İller Bankası AŞ Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği" çerçevesinde satışı yapılacak.

Açık artırmada, 7'si Ankara, 23'ü Antalya, 5'i İzmir, 52'si Kütahya, 2'si Samsun, 3'ü Muğla, 1'i Eskişehir, 1'i Diyarbakır, 2'si Denizli, 6'sı Balıkesir ve 2'si Mersin'de olmak üzere özel eğitim, konut ve ticaret, konut, ticaret alanlarından oluşan 104 İLBANK mülkiyeti satışa sunulacak.

Bu kapsamda taşınmazlara ait ihaleler, 10 Nisan Perşembe günü saat 10.30'da, İller Bankası Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Peşin satışlarda ya da vadeli satışlarda yüzde 35'i peşin alınmak suretiyle geriye kalan tutar, aylık 3,69 faizle 24 ay olarak taksitlendirilecek. Ayrıca satışlar, KDV'den muaf olacak.

Öte yandan taşınmaz, açık artırmada en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecek. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise İLBANK, söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecek.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçtiBakan Uraloğlu duyurdu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçtiEkonomi
Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEmekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakEkonomi
Benzine zam, otogaza indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlarBenzine zam, otogaza indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlarEkonomi
BKM verileri açıkladı: Boykot çağrıları karşılık buldu mu? İşte veriler!BKM verileri açıkladı: Boykot çağrıları karşılık buldu mu? İşte veriler!Ekonomi

 

Ekonomi
Hazine'nin nakit dengesi zorlanıyor
Hazine'nin nakit dengesi zorlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon tek haneli seviyelere inene kadar mücadele sürecek
Enflasyon tek haneli seviyelere inene kadar mücadele sürecek
Brüksel’de kritik toplantı: AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarında sona mı gelindi?
BRÜKSEL'DE KRİTİK TOPLANTI
Güvenlik denetiminde işyerlerine ceza yağdı! Standart dışı ürünler toplatıldı
Güvenlik denetiminde işyerlerine ceza yağdı!
Ticaret Bakanlığının 8 milyar dolarlık e-ihracat hedefine sektörden tam destek
8 milyar dolarlık e-ihracat hedefine sektör temsilcilerinden tam destek!
Enflasyonda düşüş sürdü: Ekonomistler nasıl yorumladı?
EKONOMİSTLER YORUMLADI