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Benzine zam, otogaza indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlar

Benzinin litresine yarından itibaren 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Otogazda da 81 kuruş indirim öngörülüyor.

Haber Merkezi
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Benzine zam, otogaza indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
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Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor.

Otogaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş fiyat artış öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

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