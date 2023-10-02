İmalat PMI 3 aydır daralmaya işaret ediyor

Eylül ayında üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün yavaşlamasıyla birlikte Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulma çok daha hafif gerçekleşti. İstihdam sınırlı da olsa artmaya devam etti. Öte yandan hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu eylülde keskin bir şekilde azaldı.

Ağustos ayında 49 olan manşet PMI, eylülde 49,6’ya yükseldi ve imalat sektörünün performansında ılımlı düzeyde bir yavaşlamaya işaret etti. Söz konusu veri, faaliyet koşullarında yatay seyre yaklaşıldığını gösterdi. Diğer yandan, sektörün performansı üçüncü çeyrek boyunca zayıflama kaydetti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Üretim üst üste üçüncü ay yavaşlamakla birlikte bu yavaşlama ılımlı düzeyde ve bir önceki anket dönemine göre düşük oranda kaydedildi. Üretimin ivme kaybettiği firmalar bu durumu genellikle zayıf piyasa koşullarına ve yeni siparişlerdeki azalmaya bağladı. Öte yandan, bazı firmalar ay içerisinde talebin dirençli kaldığını belirtti.

Hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri Eylül ayında azalmaya devam etti, ancak düşüşler Ağustos ayına göre daha düşük bir hızda gerçekleşti. Anket katılımcılarından gelen değerlendirmelerin ortak noktası, fiyat baskılarının müşteri talebini sınırlandırması oldu.

Liradaki değer kayıplarına bağlı olarak girdi maliyetleri üçüncü çeyrek sonunda keskin artışını sürdürdü. Ancak enflasyon oranı Ağustos ayına göre oldukça yavaşladı ve Mayıs’tan bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu da bir önceki anket dönemine kıyasla belirgin bir şekilde azaldı."