İmalatta yavaşlama derinleşiyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 47,9'a geriledi.

Endeks Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında hafif bir bozulmaya işaret ederken, bu bozulmanın 2024'ün başından bu yana en belirgin düzeyde olduğu kaydedildi.

Talep koşullarındaki zayıflık, sektörlerin faaliyet koşulları üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bu zayıflık hem yeni siparişlerde hem de üretimde yavaşlamanın sürmesine sebep oldu. Yeni siparişlerdeki düşüş, iç ve dış pazarlardaki zayıflık nedeniyle mayısa kıyasla hızlandı. Yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki yavaşlama ise toplam yeni siparişlerdekine göre daha ılımlı seyretti.

Maliyet enflasyonundaki gevşeme ve talepteki durgunluk dolayısıyla firmaların kendi satış fiyatlarını artırma hızı da son 4,5 yılın en düşük düzeyine geriledi. Kızıldeniz'de yaşanan sorunlar başta olmak üzere ortaya çıkan sorunlar, tedarikçilerin teslimat sürelerinin daha da uzamasına yol açtı.