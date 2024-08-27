İmalatta zayıf seyir, 5’inci aya taşındı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5'e geriledi. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,7 puan gerileyerek 98,0 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar zayıfladığı gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,7 seviyesinde gerçekleşti.