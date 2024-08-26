Akbank'tan KOBİ'lere yeni dijital kolaylık

Akbank'ın sunduğu yeni kolaylık sayesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) tahsile verdikleri mevcut çeklerini şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil üzerinden teminat çekine dönüştürüp ticari kredi kullanabilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılık alanındaki öncü çalışmalarıyla birçok ilke ve yeniliğe imza atan Akbank, Akbank Mobil üzerinden sunduğu ürün ve hizmetlerle KOBİ'lerin yanında olmaya ve bankacılık ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamaya devam ediyor. Bankanın sunduğu yeni kolaylık sayesinde KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden çeklerini teminata verebilecek. Süreç daha önce tahsile verilmiş çeklerin teminata dönüştürülmesi veya yeni bir çekin teminat olarak verilmesi şeklinde gerçekleşebilecek.

Müşteriler, ticari kredilerini hemen kullanabilecek

Teminat girişlerinin uygun şekilde tamamlanmasının ardından çek teminatlı kredi limitleri bulunan müşteriler, ticari kredilerini hemen kullanabilecek. Tahsile verilmiş mevcut çeklerin teminata dönüştürülmesi süreci, uçtan uca dijital olarak tamamlanacak. Teminata yeni çek verilmesi durumunda ise tüm işlemler Akbank Mobil'den ilerletilip, sadece çeklerin fiziken şubeye teslim edilmesi ve gerekli kontrollerin tamamlanması gerekecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra müşteriler, yine Akbank Mobil'den kredi kullanabilecek.

"Yeni hizmetimiz KOBİ'lerin finansal yönetimlerini daha da kolaylaştırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank'ın KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, onların finansal sağlığını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerinde rehberlik etmeyi misyon edindiklerini belirtti.

Sunulan yeni çözüm çerçevesinde, KOBİ'lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirmeyi ve işlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirmelerini sağlayacaklarını kaydeden Oğuz, "KOBİ'lerimizin bankamızdan alacağı tüm temel ürün ve hizmetleri dijitalleştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda kendi iş yapış şekillerini de daha dijital hale getirebilmeleri için gerekli çözümler ve işbirlikleri sunuyoruz. Yeni hizmetimiz de KOBİ'lerin finansal yönetimlerini daha da kolaylaştırıyor. Biz, dijital dönüşümün iş dünyasında yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve KOBİ'lerimizin bu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'lerimize sadece bir finansal ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerinde daha fazla esneklik ve verimlilik sağlıyoruz"

KOBİ'lerin başarılı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri, ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Oğuz, "Bu yenilikçi hizmetimizle, KOBİ'lerimize sadece bir finansal ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerinde daha fazla esneklik ve verimlilik sağlıyoruz. Bu yolculukta KOBİ'lerimizin yanında yer almaya ve onların ihtiyaçlarına çözüm bulmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.