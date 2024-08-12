Akbank Caz Festivali için geri sayım başladı

- 34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak 14 yeni isim daha açıklandı

34. kez heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzikseverleri 28 Eylül – 13 Ekim tarihlerinde ağırlamaya hazırlanan festival; bu yıl da caz dünyasının 30’dan fazla özgün ismini, özel performanslarıyla müzikseverlerle buluşturacak.

- Stratonikeia, tarihsel katmanlarıyla en ilginç arkeolojik alanlardan birisi

Ülkemizin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılarak dünya kültür mirasına yeniden kazandırılması, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, günümüzü ve geleceği aydınlatacak bilimsel araştırmalara imkân sağlanması amaçlarıyla “arkeoloji” Türkiye İş Bankası tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanlarından biri olarak kabul edildiğinden ülkemizde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına uzun soluklu katkılar sağlanıyor. Stratonikeia antik kenti de bunlardan birisi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, bu yönüyle arkeolojik açıdan dünyanın en zengin toprakları arasında. Bu zenginlikler arasında Antik Karia bölgesinin en önemli merkezlerinden olan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar köyünde Stratonikeia da bulunuyor. Geçtiğimiz hafta içinde bir kez daha ziyaret ettiğim Stratonikeia, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği çok özel bir yer. Yüksek maliyeti nedeniyle mermer kullanmaktan kaçınılmayan, dünyanın mermerden inşa edilmiş en büyük kentlerinden birisi. Binlerce yıllık tarihin birlikte yaşadığı nadir tarihi yerleşimlerden Stratonikeia’daki antik dönem kalıntılarında, Osmanlı Dönemi’ne ait taş döşeli tarihi sokaklarda zaman tünelindeymiş gibi dolaşıp Erken Cumhuriyet Dönemi köy kahvelerinde mola vermek mümkün…

- İstanbul Modern’de açık havada caz keyfi

İstanbul Modern’in “Uzun Cuma” programı kapsamında 16 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Hotshots Jazz Band açık havada sahne alırken Hepcats İstanbul ekibi ise Boogie Woogie dans atölyesinde ziyaretçilerle buluşacak. İstanbul Modern’in Mastercard'ın katkılarıyla gerçekleştirdiği “Uzun Cuma” etkinlikleri yaz boyunca devam ediyor. Hotshots Jazz Band, 1920'lerden 1950'lere uzanan unutulmaz caz parçalarını rockabilly, swing ve blues tarzlarında yorumlayarak, dinleyicileri geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

- “Müzede Sahne” 22-25 Ağustos’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde

“Gözler Duyar Kulaklar Görür” temasıyla düzenlenecek “Müzede Sahne” etkinliği, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yapılan Gösteri Sanatları Günleri, Ayşe Draz’ın sanat yönetmenliğinde, farklı disiplinleri bir araya getirerek, seyircilerin çeşitli duyularına hitap eden bir program sunacak. Bu sene özellikle işitsel algıyı ön plana çıkaran işlerden oluşan Müzede Sahne, gösteri sanatlarında farklı duyusal deneyimlerin birbirine tercüme edilmesine odaklanıyor. Görselliğin içindeki müziği ortaya çıkardığı gibi, müziğin harekete geçirdiği görselliği de ortaya koyuyor. Duyuların derinlemesine deneyimlenmesine olanak tanıyan program, ele aldığı temalarla hafızanın zamansal yolculuğunda kaybolmaya da davet ediyor.

- 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali başlıyor!

İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor! Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirecek olan 15 koro ve 302 korist ile düzenlenecek 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’ne tüm İstanbulluları bekleniyor.

Uluslararası katılımcılar, atölye ve söyleşi programlarıyla kapsamı genişleyen 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin Genel Sanat Direktörlüğünü Kübra Şenyaylar üstlenirken, festivalin seçici kurulunu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, Eğitimci - Kültür Tarihi Araştırmacısı İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca oluşturuyor. Festival programı, müzisyenlere yapılan çağrı ile koro başvurularını alarak oluşturuldu.

- Bir Başka Avşa: Ada Karası üzüm hasadı ve etkinlikleri

Marmara Adalar Belediyesi, Avşa’da 13-14-15 Eylül tarihlerinde Coğrafi İşaretli Ada Karası üzüm hasadını nitelikli bir dizi etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Yerli üzümlerin ve eski bağların geri kazanımı ile bölgesel anlamda dönüşümün başlangıcı olarak planlanan etkinlik, “Bir Başka Avşa” adıyla tasarlanıyor ve turizm çeşitlemesi açısından da önem taşıyor. Eylül ayında Ada Karası üzümü ve ardından Kasım ayında gerçekleşecek zeytin hasadı ile adaların turizm sezonunu uzatıyor ve özellikle İstanbullular için Marmara Takım Adaları’nı yakın bir destinasyona dönüştürüyor.

- Sultanahmet’teki Yeşil Ev’de bir akşam: Geçmiş’ten bugüne yolculuk

Hepimizin anılarında özel yeri olan mekânlar vardır. Benim için Sultanahmet’teki Yeşil Ev bunlardan biridir. Bahçesinde, ağaçların altında havuzun kenarındaki masalarda çok kez yemek yemişimdir. Katkım olan etkinliklerin açılış, kapanış törenlerinin orada yapılması için ısrar etmişimdir. Son etkinliğim, Cengiz Özek’in yıllardır sürdürdüğü Uluslararası Kukla Festivali olmuştur. Zaten o tarihten bu yana da uğramamıştım, taa ki birkaç gün öncesine kadar…