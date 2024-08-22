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Akbank'tan ihraç tavanı bildirimleri

Akbank, yurt içinde ve yurt dışında 10 milyar TL ile 2,5 milyar dolar arasında değişen çeşitli miktarlarda altı borçlanma aracı için gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Akbank'tan ihraç tavanı bildirimleri
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Akbank, banka yönetim kurulunun yurt içinde ve yurt dışında çeşitli miktarlarda ihraç tavanına ilişkin bildirimlerde bulundu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda, biri yurt dışında toplamda 2,5 milyar dolar veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni, biri uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurt dışında 1 yıllık dönem içinde 2,5 milyar dolar veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda Yeşil/Sürdürülebilir tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtildi.

Banka ayrıca üçü 10 milyar lira ve biri de 30 milyar lira olmak üzere çeşitli vadelerde ve çeşitli borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınmasını ve diğer her türlü yasal işlemin ikmalini teminen Genel Müdürlüğe yetki verilmesi yönünde karar verildiğini açıkladı.

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