SPK'dan iki kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 22 Ağustos 2024 tarihinde yayınladığı bültene göre CVK Madencilik pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler sonucunda iki kişiye geçici işlem yasağı verildi.

SPK’nın bülteninde, "CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (CVKMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Selçuk Kahya ve Enes Furkan Çetinkaya isimli kişiler hakkında 23.08.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere Borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.