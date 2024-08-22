P&G Türkiye'de üst düzey yönetim değişikliği

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uzun yıllardır P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Onur Yaprak‘ın bayrağı P&G Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri olarak görev yapan Özge Erdem‘e devredeceğini açıkladı.

Marketing Türkiye'nin haberine göre işte Tankut Turnaoğlu’nun paylaşımının tamamı:

“Değerli Paydaşlarımız,

Organizasyonumuzda yaşanan görev ve sorumluluk değişiklikleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek isterim.

"Dr. Onur Yaprak babalık iznine ayrılıyor"

2003 yılında Marka Müdür Yardımcısı olarak katıldığı P&G bünyesinde 21 yıl boyunca yurtiçinde ve küreselde çeşitli görevler alan ve son olarak P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dr. Onur Yaprak, 1 Eylül 2024 itibarıyla babalık iznine ayrılıyor. Baba olma heyecanını yaşayan Onur Yaprak’ı tebrik ediyor, bu zamana kadar ki tüm emekleri için teşekkür ediyorum.

"Özge Erdem 1 Eylül 2024 itibarıyla göreve başlayacak"

Şu anda P&G Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri olarak görev yapan Özge Erdem ise 1 Eylül 2024 itibarıyla Kariyerine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacak.

P&G’nin kadın liderlerinden biri olarak kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Özge Erdem’e yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum.

Eylül ayı süresince gerçekleşecek geçiş döneminde P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’nın tüm pazarlama operasyonları ilgili konularda benimle de temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Tankut Turnaoğlu

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı”