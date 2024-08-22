  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. P&G Türkiye'de üst düzey yönetim değişikliği
Takip Et

P&G Türkiye'de üst düzey yönetim değişikliği

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’nın Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Onur Yaprak, 1 Eylül'de görevini Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri olarak görev yapan Özge Erdem'e bırakacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
P&G Türkiye'de üst düzey yönetim değişikliği
Takip Et

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uzun yıllardır P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Onur Yaprak‘ın bayrağı P&G Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri olarak görev yapan Özge Erdem‘e devredeceğini açıkladı.

Marketing Türkiye'nin haberine göre işte Tankut Turnaoğlu’nun paylaşımının tamamı:

“Değerli Paydaşlarımız,

Organizasyonumuzda yaşanan görev ve sorumluluk değişiklikleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek isterim.

"Dr. Onur Yaprak babalık iznine ayrılıyor"

2003 yılında Marka Müdür Yardımcısı olarak katıldığı P&G bünyesinde 21 yıl boyunca yurtiçinde ve küreselde çeşitli görevler alan ve son olarak P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dr. Onur Yaprak, 1 Eylül 2024 itibarıyla babalık iznine ayrılıyor.  Baba olma heyecanını yaşayan Onur Yaprak’ı tebrik ediyor, bu zamana kadar ki tüm emekleri için teşekkür ediyorum.

"Özge Erdem 1 Eylül 2024 itibarıyla göreve başlayacak"

Şu anda P&G Avrupa Ağız Bakım Ticari Pazarlama Lideri olarak görev yapan Özge Erdem ise 1 Eylül 2024 itibarıyla Kariyerine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacak.

P&G’nin kadın liderlerinden biri olarak kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Özge Erdem’e yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum.  

Eylül ayı süresince gerçekleşecek geçiş döneminde P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’nın tüm pazarlama operasyonları ilgili konularda benimle de temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımla,
Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı”

Şirket Haberleri
GAPSAN, 1.5 milyon dolarlık yatırımlarıyla kapasitesini ve ürün kalitesini artırdı
GAPSAN, 1.5 milyon dolarlık yatırımlarıyla kapasitesini ve ürün kalitesini artırdı
HES Kablo ihalesi yoğun talep nedeniyle bir ay ertelendi
HES Kablo ihalesi yoğun talep nedeniyle bir ay ertelendi
KEMA, sektörü altyapı, talep ve siberdeki tehditlere karşı hazırlıyor
KEMA, sektörü altyapı, talep ve siberdeki tehditlere karşı hazırlıyor
Türk Telekom Raunt’la YKS 2024’te 21 öğrenci ilk 100’e girdi
Türk Telekom Raunt’la YKS 2024’te 21 öğrenci ilk 100’e girdi
Fiba CP, iki projesiyle Global RLI Awards 2024’de finale kaldı
Fiba CP, iki projesiyle Global RLI Awards 2024’de finale kaldı
Trendyol, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu
Trendyol, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu