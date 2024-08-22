  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Apple, AB yasalarına uyum adımı kapsamında değişikliğe gidecek
Takip Et

Apple, AB yasalarına uyum adımı kapsamında değişikliğe gidecek

Apple, Avrupa Birliği yasalarına uyum kapsamında yıl sonuna kadar iOS ve iPadOS'ta tarayıcı seçim ekranı, varsayılan uygulama ayarları ve uygulama silme işlemlerinde değişiklikler yapacak. Apple, bu kapsamda App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamaları AB'deki kullanıcılar için silinebilir yapacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple, AB yasalarına uyum adımı kapsamında değişikliğe gidecek
Takip Et

Apple'dan yapılan açıklamada, AB'deki kullanıcılar için yıl sonuna kadar, iOS ve iPadOS için tarayıcı seçim ekranında, varsayılan uygulamalarda ve uygulama silmede değişiklikler yapılacağı duyuruldu. Bu güncellemelerin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gerekliliklerine uyum kapsamında gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, üçüncü taraf araçların da kullanılabilir hale getirileceği aktarıldı.

AB'deki kullanıcıların iOS ve iPadOS 18'de her kullanıcıya sunulan "varsayılan uygulamalar" bölümünü ayarlarda göreceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerinde telefon numaralarını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için yeni varsayılan ayarlara sahip olacağı kaydedildi.

App Store, Safari AB'deki kullanıcılar için silinebilir olacak

Açıklamada ayrıca, App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının artık AB'deki kullanıcılar için silinebilir olacağı bilgisi yer aldı.

Apple'ın yapay zekası ücretli mi olacak? Apple, ne kadar ücret isteyecek? Apple'ın yapay zekası ücretli mi olacak? Apple, ne kadar ücret isteyecek? Teknoloji

 

Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladıApple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladıŞirket Haberleri

 

Teknoloji
ABD'li petrol devine siber saldırı
ABD'li petrol devine siber saldırı
SSB duyurdu: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor
SSB duyurdu: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor
Türkiye videolu oyunlar sektörü 2024’ün ilk yarısında yüzde 133 büyüdü
Türkiye videolu oyunlar sektörü 2024’ün ilk yarısında yüzde 133 büyüdü
NASA duyurdu: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli bir nesne keşfedildi
NASA duyurdu: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli bir nesne keşfedildi
Tesla ilan açtı: Saati 48 dolara çalışan arıyor
Tesla ilan açtı: Saati 48 dolara çalışan arıyor
Plan açıklandı! Araçları birbiriyle 'konuşturacak' teknoloji yaygınlaşacak
Plan açıklandı! Araçları birbiriyle 'konuşturacak' teknoloji yaygınlaşacak