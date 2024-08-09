Apple'ın yapay zekası ücretli mi olacak? Apple, ne kadar ücret isteyecek? 

Apple, yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ı bu yılın sonlarına doğru bazı cihazlarında kullanıma sunmayı planlıyor Haziran ayında duyurulan bu yapay zeka sistemi, Siri'ye yönelik geliştirmelerin yanı sıra otomatik e-posta ve görüntü oluşturma gibi özellikler vaat ediyor.

Kademeli olarak sunulacak

Bu özelliklerin kademeli olarak sunulacağı, Çin ve Avrupa gibi bölgelerin başlangıçta erişim alamayacağı kaydedildi.

"Abonelik ücreti alabilir"

CNBC'ye konuşan analistlere göre, Apple'ın daha gelişmiş uygulamalar için abonelik ücreti alabileceği öne sürüldü.

Counterpoint Research analistleri, yapay zekaya yapılan yatırımın maliyetli olduğunu ve Apple'ın bu masrafı kullanıcılarına yansıtacağını belirtti.

Analistler "Yazılım ve hizmetler, Apple'ın Apple One abonelik modeliyle bunu aktarmasını daha kazançlı hale getiriyor" dedi.

Aylık 19,95 dolar olan Apple One, kullanıcılara Apple Music dahil çeşitli Apple hizmetlerine erişim sağlıyor.

"10-20 Dolar arası bir ücret talep edebilir"

Analistler, Apple'ın premium yapay zeka özellikleri için Apple One paketinin bir parçası olarak Apple Intelligence'a erişim adına 10 ila 20 dolar arasında bir ücret talep edebileceğini belirtti.