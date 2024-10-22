IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyada küresel büyüme tahminini 2024 yılında yüzde 3,2 seviyesinde korurken, 2025 için büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düşürdü.

Küresel enflasyonun 2024’te yüzde 5,8, 2025’te ise yüzde 4,3 olmasını bekleyen IMF, beş yıl sonrası için küresel büyüme tahminini 3,1 olarak açıkladı. Halen bu oran pandemi öncesi döneme göre düşük kalıyor.

Türkiye'nin büyüme tahmini revize edildi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revize edildi.

IMF, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3’e indirirken, 2025 yılı büyüme tahminini de yüzde 3,2’den yüzde 2,7’ye çekti. IMF, Türkiye’nin 2029 yılında yüzde 3,9 oranında büyümesini bekliyor.

Raporda Türkiye, Avrupa'da gelişmekte olan ülkeler arasında yer alırken, bu grubun büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 3,2, 2025 yüzde 2,2 ve 2029 için de 2,5 oldu.

Enflasyon tahmini 2025'te yüzde 24

IMF, 2024 yılı için TÜFE için beklentisini yüzde 59,5'ten yüzde 60,9'a çıkarırken, 2025 yılı beklentisini de yüzde 38,4'ten yüzde 33'e indirdi.

IMF, 2024 sonunda tüketici fiyatlarının yüzde 43'e geldikten sonra, 2025'i yüzde 24 seviyesinde tamamlayacağını öngörürken, işsizlik oranının bu yıl yüzde 9,6'dan yüzde 9,3'e inmesini, gelecek yıl ise yüzde 9,6'dan yükselmesini ancak yüzde 9,9 ile tek hanede kalmasını bekliyor.

Cari işlemler/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -2,8'den yüzde -2,2'ye, gelecek yıl için yüzde -2,2'den yüzde -2,1'e revize edildi. Uzun dönemde cari işlemler/GSYH verisinin yüzde -1,9 olacağı öngörülüyor.