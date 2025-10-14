IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye yönelik tahminlerini güncelledi.

IMF, Türkiye için 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

IMF'nin ekim ayı Global Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2026 için büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye yükseltildi.

IMF, Türkiye'de ortalama tüketici enflasyonunun bu yıl yüzde 34,9 ve 2026 'da yüzde 24,7 olmasını bekliyor. IMF, işsizlik oranının bu yıl ve 2026 'da yüzde 8,3 olmasını öngördü.

Küresel büyüme tahmini yükseldi

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak tuttu.

"Görünüme yönelik riskler artıyor"

Raporda, ticaret politikası belirsizliğinin ticaret ortakları arasında net, şeffaf ve kalıcı anlaşmaların olmaması nedeniyle yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ve odağın nihai tarife düzeyinden, bunların fiyatlar, yatırımlar ve tüketim üzerindeki etkisine kaymaya başladığı ifade edildi.

Şu ana kadar daha korumacı ticaret önlemlerinin ekonomik faaliyet ve fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu belirtilen raporda, yılın ilk yarısında büyümenin dayanıklılığını koruduğu aktarıldı.

Raporda, enflasyonun ise daha karışık sinyaller verdiği, küresel ölçekte manşet ve çekirdek enflasyonun hafifçe yükseldiği kaydedildi.

Korumacı önlemlerin olumsuz etkilerinin görülmeye başladığına dair artan işaretler olduğuna değinilen raporda, ticaret politikası belirsizliğinin 2025 ve 2026 boyunca yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel ekonomi daha parçalanmış bir manzaraya doğru kayarken görünüme yönelik risklerin arttığı kaydedildi.