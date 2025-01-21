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IMF’nin eski Başekonomisti Rajan: Türkiye'nin önünde çok fırsat var

IMF eski Başekonomisti Raghuram Rajan, Türkiye'nin önünde çok fırsat olduğunu belirtirken, "Ortadoğu cazip bir yatırım destinasyonu haline gelirse Türkiye açısından fırsat var" derken, enflasyona da dikkat çekti.

Haber Merkezi
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IMF’nin eski Başekonomisti Rajan: Türkiye'nin önünde çok fırsat var
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Eski IMF Başekonomisti, Hindistan Merkez Bankası eski Başkanı ve Chicago Üniversitesi’nden Prof. Raghuram Rajan, Davos Zirvesi'nde CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’e konuştu.

Rajan, "Trump'ın göreve gelmesi herkesin tartıştığı konu. ABD ne yapacak? Trump bir belirsizlik yaratmış durumda” derken, ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Trump için şu açıklamaları yaptı:

“Trump ticaret açıklarının ABD için kötü olduğunu düşünüyor. Gümrük tarifelerini kullanmayı düşünüyor. Trump piyasalara çok dikkat eden bir lider olarak biliniyor. Piyasalar yüksek tarifelerden çekiniyor. Tarifelerin devreye gireceğini düşünüyoruz.

Avrupa ülkelerinin çok ciddi stres yaşadığını düşünüyorum. Umuyorum ki son dönemdeki yavaş büyüme hızı nedeniyle Avrupalı liderler gerekli politik değişiklikleri yapacaktır.”

“Enflasyon hala yüksek”

Rajan, Türkiye ekonomisine yönelik de şunları söyledi:

“Varlık fiyatları aynı istikamette ilerlemeyecek. Dolar son dönemde çok güçlendi biraz stabilize olabilir.

Faizin artırılmasıyla enflasyonu azaltma çizgisi oldukça etkili oldu. Enflasyon hala yüksek. Türkiye'nin önünde çok fazla fırsat var. Ortadoğu cazip bir yatırım destinasyonu haline gelirse Türkiye açısından fırsat var. Beraber göreceğiz."

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