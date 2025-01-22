Infinia, QNB için robotların hizmet verdiği şube kuruyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

2012 yılında iki mühendis tarafından kurulan Infinia, bugün yan şirketleriyle birlikte 350 kişinin istihdam edildiği yazılım ve donanım üreticisi bir yapıya kavuştu. Temel faaliyetlerini ‘teknolojiyi ticarileştirme’ olarak nitelendiren şirket, QNB için Katar’da sadece robotların hizmet verdiği banka şubesi kurdu. Bünyesinde Türkiye’nin ilk ticari uydu ve uzay firması Plan-S’yi de bulunduran Infinia, yerleştirildiği makinenin olası arızasını 1 ay önceden tespit eden bir de sensör geliştirdi.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Infinia CEO’su Tugay Güzel, teknolojinin farklı sektörlerde ticarileşmesi için teknoloji ürettiklerini bildirdi. Bu yöntemin Almanya, ABD, İsrail, Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri kalkındıran bir yol olduğunu anlatan Güzel, eski bir savunma sanayii çalışanı olarak edindikleri tecrübeyi otelcilik, uzay, eğlence, eğitim gibi alanlara uyguladıklarını vurguladı.

Yaptıkları işin ‘donanım hızlandırıcı’ olarak tanımlandığını dile getiren Güzel, donanım işi zor olduğu için yatırımcıların genellikle donanıma yatırım yapmaya fazla eğilimli olmadıklarını belirtti. Güzel, MENA bölgesinde çalıştıkları büyük bir firmaya, serverlara yapılabilecek olası bir atağa karşılık kritik verileri depolayacak çanta formunda kompakt cihaz geliştirdiklerini, bu cihazın başka bir servera takılıp bütün bilgilerin kopyalanabileceğini kaydetti.

“QNB’ye insansız banka şubesi kuruyoruz”

QNB’nin Katar’daki genel merkezine insansız bir banka şubesi kurduklarını ifade eden Güzel, şube görevlilerinin tamamının yapay zekadan oluştuğunu anlattı. Geliştirdikleri dijital ATM’de kullanılan gözlüklerle sadece kullanıcının ekranı görebildiğini dile getiren Tugay Güzel, Eylül’de tamamlamayı öngördükleri projenin ileri aşamalarında bütün şubelerin bu gelişmiş sistemlerle donatılmasının hedeflendiğini aktardı. Güzel, başka bankaların da uzun vadede bu sistemi kullanacağını düşünüyor.

2012 yılında kurdukları Infinia bünyesinde 160 kişi çalıştığını, iştiraklerle birlikte toplam 350 kişilik ekip olduklarını söyleyen Tugay Güzel, Türkiye’de savunma sanayiinde YETEN A sertifikasına sahip 12 firmadan birisi olduklarını söyledi.

Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin yüzde 70’ten fazlasının Infinia tarafından yapıldığına değinen Güzel, birçok bilim merkezinin yapımına da önemli katkı sunduklarını, 81 ilin tamamında bilim merkezi kurulması için çalıştıklarını anlattı. Güzel, Türkmenistan, Özbekistan ve Katar’da da çeşitli deneyim alanları yaptıklarını ifade etti.

■ Infinia ekosisteminde öne çıkan buluşlar

Arızaları 1 ay önce tespit eden sensör: WiserSence firmamız tarafından geliştirilen sensörler; büyük ya da küçük dönen cihazların üstüne takılarak ses ve motor titreşimlerini dinleyerek 1 ay kadar önceden arızaları tespit edebiliyor. Yosun oluşumunu engelleyen ses dalgaları: Teknelerin altına ultrasonik ses dalgaları yayarak kekamoz, yosun ve bakteri oluşumunu engelleyen Marisona isimli sisteme yönelik Dubai'den partner bulduk. Şu ana kadar 800'den fazla ürün sattık. Otellerin enerji verimliliğini artıracak sensör: Otellerde kartla çalışan sistemler, müşterilerin kartı sürekli takılı tutmasıyla büyük enerji sarfiyatına sebep oluyor. Sistemin sadece içeride insan bulunması halinde çalışmasını sağlayacak sensör geliştirdik. Sistem Antalya civarında 30'un üzerinde otel tarafından kullanılıyor.