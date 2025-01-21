İş dünyasından Bolu'daki yangın faciası için taziye mesajları
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 kişinin yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Finans ve iş dünyanın temsilcileri taziye mesajı paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç X sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Yayınlanan taziye mesajlarında Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.