Kartalkaya'daki yangın faciasında kimler öldü? Kim ne dedi? İhmal iddiaları gündemde...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şu ana kadar 17 vatandaş taburcu oldu.

Yangında ölen 66 kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Ancak şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

◼︎ Eski Orduspor Başkanı ve Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) yangında hayatını kaybetti.

◼︎ Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirenler arasında.

◼︎ Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak yangında hayatını kaybetti.

◼︎ Galatasaray Kürek Şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı da hayatını kaybedenler arasında.

◼︎ Fenerbahçe, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

◼︎ Grand Kartalkaya Oteli'nde aşçılık yapan Eslem Uyanık hayatını kaybetti.

◼︎ Mardinli 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu

◼︎ TED İstanbul Koleji, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

◼︎ Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. internet sitesinden yaptığı duyuruda Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Can Doğan'ın öldüğünü açıkladı.

◼︎ Vicat Türkiye, AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan'ın öldüğünü duyurdu.

◼︎ Doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.

Yangın faciasında şu ana kadar neler yaşandı?

1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü milli yas ilan edileceğini ve Türkiye ve dış temsilciliklerinde bayrakların yarıya çekileceğini söyledi.

4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işletme sahibinin de bulunduğu dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yangının ilk anları

6 Cumhuriyet savcısı ve beş kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya paylaşımında, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini ve beş kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu aktardı.

4 başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Kartalkaya'daki facia drone kamerasında

Yayın yasağı getirildi

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın faciasına ilişkin Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce, yayın yasağı kararı verildi. Karar; RTÜK’ün internet sayfasından duyuruldu.

TFF'den yangın faciası için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan bir otelde meydana gelen yangın faciası nedeniyle vefat edenler için 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Çarşafla inmeye çalıştılar

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşların kurtarılma anı

Morg kapasitesi doldu

Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren 66 kişinin cenazeleri, hastane morglarının kapasitesini aştı. Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne getirilen soğuk hava depolu tır, geçici morg olarak kullanılmaya başlandı.

Kimlik tespiti yapılamayan cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, savcılık gözetiminde kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Yaralılar ise Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile Köroğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastane morg kapısı önünde yakınlarından haber alamayan aileler endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

İlk ihbar 03.27'de yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk ihbarın gece 03:27'de alındığını belirttiği yangınla ilgili, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale yan ve ön cepheden gerçekleşti" dedi.

Bakan Ersoy: Yangın yeterlilik ruhsatları mevcut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimlerinin yapıldığını ve yangın yeterlilik ruhsatlarının mevcut olduğunu aktardı. Ersoy, düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerektiğini ve "bugüne kadar olumsuz bir durumun görülmediği" bilgisini verdi.

Vali Aydın: Yangının restorandan çıktığı düşünülüyor

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının (kot farkından) dördüncü kattaki restoran katında çıktığını düşündüklerini söyledi ancak kesin nedeni tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Aydın ölenlerden en az ikisinin yangın nedeniyle bulundukları kattan atlayarak hayatını kaybettiğini aktardı. Aydın bu kişilerden birinin personel birinin misafir olduğunu söyledi.

Kim ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü adım atılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faciaya ilişkin "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi.

CHP lideri Özel: Takipçisi olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz." dedi.

MHP lideri Bahçeli: Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otelde 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasıyla ilgili paylaştığı taziye mesajında ''Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Faciayla uyanmanın tarifsiz acısı içindeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için taziye mesajı yayımladı. Dervişoğlu, "Hukuksuzlukla kapanan bir gecenin sabahına faciayla uyanmanın tarifsiz acısı içindeyiz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Tek temennimiz hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısının artmaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına başsağlığı diledi. Hatimoğulları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tek temennimiz hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısının artmaması ve yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşması…" ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Bakan Ersoy, alçakça belediyemizi suçlama cürretine girmiştir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 66 kişinin öldüğü Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangına ilişkin sözlerinden ötürü Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a tepki göstererek “Alçakça belediyemizi suçlama cürretine girmiştir.” dedi. Özcan "Burası bir kampüs gibi oteller var ama devletin yetkililerinin, kurullarının tekrar oturup bu tür alanlarla ilgili; yangın gibi sağlık hizmetleri gibi konularda yeniden bir değerlendirme yapması gerekiyor. Bir de bizim özel bir durumumuz var biz Büyükşehir Belediyesi değiliz. Dolayısı ile bütün ilden sorumlu değiliz. Burada merkez ile birlikte 9 belediye var. Burası da mülkiyet olarak Seben ilçemizin sınırında kalıyor" ifadesini kullandı.

Bolu İtfaiyesi: Belediyenin bölgede itfaiye tesisi yok

Bolu Belediyesi İtfaiye Basın Bölümü, bölgede belediyeye ait bir itfaiye tesisinin bulunmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, lüks otellerin yalnızca kendi özel itfaiye ekiplerine sahip olduğu belirtildi.

TMMOB Bolu: Bu sistemin yapılmaması nedeniyle yangın hızlıca yayılmıştır

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası, ihmal olasılığına işaret eden bir yazılı değerlendirme yaptı. TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu, bu yatak kapasitesi ve kat sayısındaki yapılarda "otomatik Yağmurlama (Sprinkler) sistemi zorunluluğu bulunduğuna" işaret etti. Açıklamada "Otelin internet sitesindeki fotoğraflarda 2008 yılında yapılması gereken otomatik yağmurlama sisteminin yapılmadığı görülmektedir. Bu sistemin yapılmaması nedeniyle yangın hızlıca yayılmış ve can kayıpları yaşanmıştır" denildi.

Grand Kartal Otel'in sahibi kim?

Grand Kartal Oteli'nin resmi kayıt belgelerine göre bugün ana ortakları Halit Ergül ve Emine Murtezaoğlu Ergül.

Ergüllerin Bolu'da iki otel iştiraki daha var. Bunlar, Kartalkaya'da Grand Kartal'a birkaç dakika yürüyüş mesafesindeki Kartal Otel ve Bolu Karacasu mevkisindeki Gazelle Resort SPA otelleri.