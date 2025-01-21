Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin dünyadan taziye ve destek mesajları geldi

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Türkiye kara güne uyanırken, endişeli bekleyiş de devam ediyor. Dünyadan taziye mesajları da gelmeye başladı.

Azerbaycan: Dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kiryakos Miçatokis: Derin üzüntü içindeyim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçatokis de, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: “Türkiye’nin Bolu kentindeki kayak merkezinde çıkan yangında meydana gelen trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü içindeyim. Yunanistan adına hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaja Kallas: Türkiye'nin yanındayız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas açıklamasında, “Bolu'daki otelde meydana gelen yangında yaşanan trajik can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu üzüntülü anda Türkiye'nin yanındayız” ifadelerini kullandı.