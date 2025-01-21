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CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e ev hapsi kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadelerine benzer bir paylaşımda bulunan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten hakkında ev hapsi kararı alındı.

Haber Merkezi
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CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e ev hapsi kararı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadelerine benzer bir paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e ev hapsi cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan Mertcan Üreten'in ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı.

Ev hapsi verildiği belirtildi

Daha sonra nöbetçi hakimlikçe, Mertcan Ü. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verildi.

Aynı şekilde paylaşımları dolayısıyla Çanakkale'de gözaltına alınan Sinan A. hakkında da ifade işleminin ardından "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

 

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