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Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kayak keyfi devam etti

Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında soğutma ve arama çalışmaları sürerken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.

Haber Merkezi
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Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kayak keyfi devam etti
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Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü. Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Öte yandan otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

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