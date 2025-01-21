Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcılık tutuklama talep etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesindeki ifadesi sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ’ın serbest bırakıldığı iddialarını yalanlamıştı. Savcılık "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor." denildi. Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan serbest bırakıldığı, ikinci suç olarak 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Ümit Özdağ hakkında tutuklama talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Ümit Özdağ halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama sebebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Ali Dinçer Çolak: Özdağ'ın dosyası "terör savcılığına" verildi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genal Başkan Ümit Özdağ'ın dosyasının "terör savcılığına" verildiğini bildirdi. Çolak ayrıca dosyaya gizlilik kararı getirildiğini kaydetti.

Çolak'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi.Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Özdağ, konuşmasında, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.