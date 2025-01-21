Özgür Özel’den Ümit Özdağ'a destek: Kötü niyetli siyasi operasyonu hukukçular eliyle işletiyorlar

CHP genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptı.

"Siyasi partilerin genel başkanlarının hukuku birbirlerine emanettir"

Özgür Özel, “Bir siyasi partinin genel başkanının ifadesi alınırken o partinin genel başkan yardımcılarından hukukçularından bilgi almak durumunda kaldım. Siyasi partilerin genel başkanlarının hukuku birbirlerine emanettir. Bu siyasetin olmazsa olmaz beklediği bir erdemdir. Hakim olması gereken duygu budur.

"Kötü niyetle tasarlanmış, bir siyasi operasyonu hukukçular eliye işletmektedir"

Ama bugün bir siyasi partinin genel başkanı, diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla siyasi rekabet etmek yerine kötü niyetle tasarlanmış, bir siyasi operasyonu hukukçular eliyle işletmektedir.

Bunun demokrasilerde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu korkaklıktır, bu acziyettir. Millet Erdoğan’a rakiplerini hapse atsın diye yetki vermedi. Millet Erdoğan’a siyasi parti genel başkanlarını yemek yerken gözaltına aldırsın, polis eşliğinde getirsin, nezaretlerde tutsun, savcılarına sorgulatsın diye yetki vermedi.

Biraz önce İYİ parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na teşekkürlerimi ve kendisine aynen katıldığımı ifade ettim. 'Bundan sonra milliyetçiler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar artık yarışmayacak, birleşecekler' demiş. Buna aynen katılıyorum.”