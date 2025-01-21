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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti.

Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de geçiren Özdağ, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

 

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