Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin'den bankalara tepki: Kâr hırsına dur denmeli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların kredi kartlarından ekstra kâr ettiğini söyledi. Ödenen aidatların tüketici için fazladan ödenen bir para olduğunu aktaran Şahin, "Kredi kartı aidatları bankalar için ciddi bir gelir kapısı. 100 milyon civarında bir kredi kartı var ve bu kartlara her ay ya da yıl ciddi anlamda rakamlar toplanıyor. Bu sene de yine yüzde 60 oranında kredi kartı aidatlarına zamlar var. Kredi kartının cinsine göre de bu aidat miktarı değişiyor.

"Bankalar müşteri elde etmek için kredi kartı veriyor"

Şu anda yıllık 850 TL aidat da var, 2 bin 850 TL aidat da var. Ortalaması bin 200 - bin 500 TL'ye geliyor. Bu rakamlar bankalar için bir kâr ama tüketici için aslında fazladan ödenen bir para. Bankalar müşteri elde etmek için kredi kartı veriyor. Ancak aidatı da alarak ekstra kârlar ediyorlar. Çünkü bir kartın maliyeti o kadar olmaz. Yalnız burada atlanılan bir nokta var. Bankaların 2014'ten bu yana aidatsız bir kart sunma zorunluluğu da var. Yalın kart dediğimiz ve aidatı olmayan taksit yapamadığınız, bir takım birikimlerin olmadığı bir kart. Sadece kredi kartı olarak kullanıyorsunuz ve taksit yapamıyor, tek çekim olarak kullanabiliyorsunuz. Bankalar bunu tüketiciye bildirmiyor. Sözleşmelerde de bu yalın kart bildirimi yok. Halbuki tüketicinin bilgilendirilmesi lazım. Hatta aidat ödeyip de eğer bilgilendirilme yoksa onun iade alınması da söz konusu hakem heyetleri vesilesiyle. Tüketici eğer 'sözleşmede yalın kart konusunda bilgilendirildim ve kabul ettim' diye yazıp, imzalamamış ise alınan aidatları geri alabilir" ifadelerini kullandı.

"Bazıları için makul olan bazıları için can yakıcı oluyor"

Kredi kartlarının faiz dışındaki tüm kalemlerdeki kâr hırsına 'dur' demek gerektiğini belirten Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kredi kartları çok dikkat çekiyor ama bankanın 20'nin üzerinde bir kâr kalemi var. Bunlara da aynı oranda zam yapıldı. Yani baktığınız zaman maliyet artışında bir oynama olmamasına rağmen sanki maliyette artış varmış gibi bütün bu kalemlere zam yapılması BDDK'nın engellemesi gereken bir durum. Yalnız orada BDDK'nın 'makul' kavramı sündürülebiliyor. Bu rakamlar bu şirketlere göre gayet makul çünkü bu kuruluşlar milyonlarla oynayan şirketler. Yalnız bin TL gönderen bir insan için o 100 TL'lik ücret hiç makul değil. Bunun bir oranlamasının olması lazım. 'Makul' bir rakam diyerek, bunu geçiştirmemek lazım. Bu da çok can yakıyor. Bazıları için makul olan bazıları için can yakıcı oluyor. Bankaların bu faiz dışındaki bütün kalemlerdeki kâr hırsına da bir 'dur' demek lazım."