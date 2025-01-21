Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yangını yaralılarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı Bolu'daki otel yangınında 17 vatandaşın taburcu edildiğini, 34 vatandaşın tedavisinin ise hastanelerde devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

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