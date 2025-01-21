Hazine, iki ihalede 34,3 milyar TL borçlandı

Hazine, 3 yıl (1.057 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 6 yıl (2.275 Gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TÜFE'ye endeksli ihalede 8 milyar 652 milyon TL teklif gelirken, net satış 5 milyar 810,8 milyon TL oldu. satışların nominal tutarı 5 milyar 975 milyon TL olarak gerçekleşti.

6 ayda bir % 1,50 reel kupon ödemeli ihalede reel basit faiz oranı ortalama %5,14 olurken, reel bileşik faiz en düşük %5,05, ortalama %5,20, en yüksek %5,78 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 95.779 TL, ortalama fiyat 97.252 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden kez ihraç edilecek tahvilin valörü 22 Ocak 2025 Çarşamba günü olarak belirlendi. Tahvilin geri ödeme tarihi 15 Aralık 2027.

Değişken Faizli İhale

6 Ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 12 milyar 895,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 13,65 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 30,29 milyar TL teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük %22,39, ortalama %23,06, en yüksek %23,41 seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen tahvilin minimum fiyatı 93.253 TL, ortalama fiyatı 94.471 TL olarak belirlendi.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 22 Ocak 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 16 Nisan 2031.