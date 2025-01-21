Adem Metan: Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şu ana kadar 17 vatandaş taburcu oldu. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Otelde yangın kâbusunu yaşayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, yardım çağrısında bulundu.

"Sesleri duyunca helikopter kazası var ve arama çalışması yapılıyor sandım."

Yangından şans eseri kurtulan gazeteci Adem Metan, yangına ait detayları Mynet'ten Çiğdem Sevinç'e anlattı. Son anda şans eseri kendilerinin de o otelde kalmaktan vazgeçtiklerini dile getiren Metan, "Aslında biz de o otelde kalacaktık. Fakat son anda arkadaşım davet edince oraya geçtik ailemle beraber. Ev de o bölgeye çok yakındı. Gece 4 - 4.30 gibi helikopter sesleri duymaya başladım. Sesleri duyunca helikopter kazası var ve arama çalışması yapılıyor sandım." sözleriyle facianın boyutunu anlattı.

"O noktada işlerin yolunda gitmediğini anladım"

Olay yerinde gözlemlediği korkunç durumu dile getiren Metan, "Helikopter sürekli olarak dönünce meraklanıp bakmak istedim. Dışarı çıkınca pek çok itfaiye ekibinin geçtiğini gördüm. 1 tane 2 taneden 5 tane 10 taneye çıktı geçen itfaiye ekipleri. O noktada işlerin yolunda gitmediğini anladım. Bunu anlayınca araba binip bölgeye ilerledim. O sırada da saat sabaha karşı 05.00 civarıydı. Ben gittiğimde itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyordu. 4. katta çıkan yangında üst kattaki vatandaşlar dumandan daha çok ve daha hızlı etkilenmişti." dedi.

"Çok kötü bir geceydi"

Metan, "Ben çok kriz bölgesine gittim ve her gittiğim kriz bölgesinde de çok acı hikayeler deneyimledim. Normalde bunları televizyonda izleriz. Çarşaf bağlayıp camdan kaçmaya çalışmak insanın yaşadığı dünya ile çok bağdaşmayan, hayal dünyasından ibaret gibi gözüken sahnelerdir bunlar. İşte ben dün gece o anları yaşadım. Çok kötü bir geceydi." diyerek korkunç olayın geride bıraktığı izi anlattı.

"Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir"

İhmal kaynaklı çıktığı düşünülen yangının hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan Metan, ölen kişi sayısı ve o kişilerin önemli isimler olabileceğine dair yorumda bulundu. Metan, "Bunda kimin ihmali varsa bedelini kesinlikle ödemesi lazım. O gün orda kaladabilirdik. Yaşanacak ömrümüz varmış dedik tabii ama aklıma hemen küçük çocuğum geldi. Öyle bir durumda olsam ben ne yapardım? Herhalde ben de camdan kaçmaya çalışırdım. Ama daha çok isimler açıklanacak. Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir yani." şeklinde konuştu