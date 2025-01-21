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Özel: 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da yangın faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız, insanların o ülkede nasıl öldüğüne bakacaksınız. Burada karne sevinci yaşayan küçücük evlatlarımız, anne ve babalarımız hayatlarını kaybettiler. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olamaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özel: 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olamaz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde açıklamada bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bakanlık burayı denetlediğinde yangınla ilgili hiç yeni bir denetim istememiş, talebi olmamış. Biz bunları konuşmayı zül sayarız, hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce cenazeler, yas bitecek; eninde sonunda her şey konuşulur, hesap sorulacak, muhalefet görevini yapacak, savcılar görevini yapacak. Kim olursa olsun, sorumlular hesap verecek. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama burası Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil.

Ve böyle sorumsuz bir açıklama Allah aşkına, insanın evladı ölmüş burada; sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun. Adamın gırtlağına yapışırlar, olmaz böyle şey. Ben göreve geldiğinde Sayın Bakan'a tebrik telefonu açmıştım, hayırlısı olsun, Allah utandırmasın diye. Ama bugün gerçekten utanılacak bir şey yaptı.

Bir ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız, insanların o ülkede nasıl öldüğüne bakacaksınız. Burada karne sevinci yaşayan küçücük evlatlarımız, anne ve babalarımız hayatlarını kaybettiler. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olamaz.

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