Bolu'da hastane morgu doldu, cenazeler soğuk hava depolu tıra konuldu

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve en az 66 yaşamını yitirdiği açıklanan yangında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralıların Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Morg kapısında bekleyiş sürüyor

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morg kapısında, otelde bulunan ancak kendilerinden haber alınamayanların yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Hastane morgu doldu, cenazeler gıda tırına konuldu

Edinilen bilgiye göre morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra koyuluyor. Morgda yapılan çalışmalara savcı gözetiminde devam ediyor.