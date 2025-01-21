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TFF’den Kartalkaya açıklaması: Futbolcular maçlara siyah kol bandı ile çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bolu'daki yangında vefat edenler için maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca tüm kulüpler müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacak.

Haber Merkezi
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TFF’den Kartalkaya açıklaması: Futbolcular maçlara siyah kol bandı ile çıkacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Futbolcular siyah kol bandı takacak

Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

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