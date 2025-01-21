Sözcü Gazetesi yazarı da ailesiyle birlikte Kartalkaya'da yanan oteldeydi: Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Sözcü Gazetesi'nin yazarı Nedim Türkmen de yangının meydana geldiği oteldeydi. Sözcü'de yer alan habere göre ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamadı.
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Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Sözcü Gazetesi'nin yazarı Nedim Türkmen de yangının meydana geldiği oteldeydi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamadı.
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