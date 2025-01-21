SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı (Video)

Yangın, saat 03.30 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya: 66 ölü, 51 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, yangında 51 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor" diyen Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." dedi.

Bakan Memişoğlu: Biri ağır, 51 yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok üzüntülüyüz. Acımız büyük. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 51 yaralımız var. Bunlardan 1 tanesinin durumu ağır, yoğun bakımda. 17'sini taburcu ettik. Diğerlerinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Durumları iyi. Şu an için 1 tane vatandaşımızın durumu kritik. Diğerlerini de Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun" diye konuştu.

Otelde yangın merdiveni var mıydı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan: Yangının sebebi henüz belli değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise şunları söyledi:

"Herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Derhal teftişe başlayacağız. Pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Yüreğimiz dağlı. Burada Bolu Cumhuriyet Başsavcımız. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Bu adli soruşturmayla yangının sebebi belirlenecek. Henüz belli değil. İdari soruştumayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Buna vesile olanlar kimlerse ne ihmal varsa hem adli hem idari mutlaka bunların gereği yapılacak."



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur" açıklamasında bulundu.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Bolu Belediye Tanju Özcan bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını olay yerinde takip etti.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.



Tanju Özcan otel yangınındaki son durumu açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Radyo Saputnik'e yaptığı açıklamada "Burası bölgenin en eski oteli. Bir tarafı 13 katlı, bir tarafı 8 katlı. 234 kişi konaklıyormuş personel hariç" dedi.

'Bir ihmal var mı' sorusuna yanıt veren Özcan, "Bilemiyorum, itfaiye kesin raporunu tutmadı. İlk etapta itfaiye yetkililerinin bana verdiği bilgiye göre de mutfak katından başlamış bir yangın söz konusu" ifadelerini kullandı.

Özcan ayrıca, yakın otellerle ilgili bir sorun olmadığını söyleyerek "Sadece fuel oil tankları var. Onlara ulaşmaması için gerekli önlemleri aldılar. Çünkü burada doğalgaz yok; fuel oille ısıtma olduğu için tankları var ama şu anda onunla ilgili de gerekli önlemleri aldılar" ifadelerini kullandı.

Bakanlar olay yerinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.