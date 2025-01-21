Kartalkaya'daki otel yangını! Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölü sayısı daha fazla, Valilik açıklasın!

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. Sömestr tatili nedeniyle 234 kişinin konakladığı otelde, saat 03.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olayda, son resmi açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin son durumu aktardı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bir yandan da itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri içeriye gidiyorlar, katlara çıkıyorlar. Yaralı varsa acil şekilde çıkartmaya gayret ediyorlar. Kurtarmaya ağırlık verildiği için bazı kısımlarda korkutulmayacak ölçüde zaman zaman alev alan küçük bölümler oluyor. Yarım saat öncesinde girilmeyen bölüm vardı. Şu anda kaldı mı bilmiyorum, ben sizinle yarım saat önceki bilgiyi paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde neredeyse tüm katlara girildi diyebilirim" dedi.

Ölü sayısı arttı mı?

Başkan Özcan, "10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bilgisi var. Elinizde güncel veri var mı?" sorusunu ise "Var ama paylaşmak istemiyorum. Maalesef uzun yıllar unutulmayacak bir acıya tanık oluyoruz. O konuda Valilik açıklamasına bakarsanız daha isabetli olur. Ben şu anda çok üzgünüm" şeklinde cevapladı.

"Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermiyoruz"

Otelde 234 kişinin konakladığı bilgisini veren Özcan, "Gece personeli sayısını da çıkartmaya çalışıyorlar. İtfaiyenin verdiği ilk bilgi de, yangının restoranın mutfak kısmından başladığı değerlendirildiği yönündeydi. Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı, biz bunları bilemiyoruz çünkü burası Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta Milli Parklar'a ait bir alan. Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermediğimiz için ne var ne yok, nasıl bir önlem alınmış bu konuda maalesef bilgi sahibi değiliz. Burası ulaşılması güç bir bölge. En yakın itfaiye buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Burası zannediyorum 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bizim kayıtlarımızda herhangi bir bilgisi yok. Burası planlı sahamızda ya da belediye sınırımızda da değil" ifadelerini kullandı.