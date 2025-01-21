Kartalkaya'daki yangın faciası! Yangın uzmanı: Otomatik su püskürten tesisat yok veya devre dışı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın felaketinde 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Yangın faciasıyla ilgili konuşan Yangın Uzmanı Esat Ersoy, "Bu otelde yangın yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı. Bizim sorunumuz bu. Çünkü bu otomatik olarak su püskürtüyor. İnsanla alakası yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten tesisat hangi odada veya mutfakta başladıysa yangın oraya otomatik olarak su püskürtüyor. Böylece yangın ve duman yayılmıyor" dedi.

Ersoy, Türkiye'deki 'binlerce binanın' bu durumda olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yangın yağmurlama tesisatı olmadığı zaman iş zaten baştan bitiyor. Ve yangın birçok kata yayıldığı için itfaiye de söndüremez bunu. Zaten söndüremiyor. Yangın yağmurlama tesisatı olsaydı, otomatik olarak su püskürtmeye başlasaydı.."

"Ahşap kaplamalara yangın geciktirici boya sürülebilir"

Ahşap kaplamaların dışına yanmayı geciktirici boya sürebildiğini vurgulayan Ersoy, "Yangın geciktirici boya sürebiliyorsun. Ama bu şöyle, senin önce bir yangın yağmurlama tesisatın olacak. Her yıl bakımını yapacaksın, çalışır durumda tutacaksın, otomatik su püskürtmeye başlayacak" dedi.