SON DAKİKA... Kartalkaya'daki yangın faciasına 4 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartalkaya'da 66 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirerek, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.