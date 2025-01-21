Bakan Göktaş: Bolu'ya 13 psikososyal destek ekibi gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi bölgede

Bakanlığın psikososyal destekleriyle yangından etkilenen vatandaşların yanlarında olacaklarını belirten Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.